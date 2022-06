Mery del Cerro rompió el silencio sobre cómo es su vínculo actual con China Suárez.

Mery del Cerro le hizo frente al rumor de que se habría peleado con China Suárez, que hoy por hoy se muestra muy enamorada de Rusherking.

Vale recordar que cuando salió a la luz el affaire de la actriz con Mauro Icardi, marido de Wanda Nara, tanto Zaira como Paula Chaves, íntimas de Mery, se alejaron de ella.

En este contexto, la modelo rompió el silencio y además de contar cómo está su vínculo hoy por hoy con Eugenia opinó sobre su noviazgo con el ex de María Becerra.

¿MERY DEL CERRO SIGUE SIENDO AMIGA DE CHINA SUÁREZ?

“La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. No compartimos cosas quizás de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada...".

"No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas", dijo Mery, contundente, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

