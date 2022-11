Mery del Cerro, muy incómoda por las preguntas sobre la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves

Amiga de Paula Chaves y Zaira Nara, Mery del Cerro fue a un evento y el notero de Socios del Espectáculo no perdió la oportunidad de preguntarle por la fuerte versión de distanciamiento entre las modelos, y ella respondió incómoda.

"No son temas que me correspondan a mí. Yo no me meto. No es mala onda, pero no tiene que ver conmigo", le dijo Mery al cronista, quien le consultó por el rumor que indica que Paula se enojó con Zaira por comenzar una relación amorosa con su exnovio polista Facundo Pieres.

Firme en la postura de no entrometerse en las supuestas diferencias entre Nara y Chaves, Del Cerro agregó, con visible incomodidad: "No me gusta meterme en cosas que no tienen que ver conmigo. Los que me conocen saben que es así. Jamás opino de otras personas. Mis relaciones son por separado y no tengo problemas con nadie".

"Yo no me engancho, y si intervengo en algo es en cosas que tienen que ver conmigo", finalizó Mery, eludiendo la polémica con amabilidad y discreción.

ASEGURAN QUE MERY DEL CERRO TOMÓ PARTIDO POR PAULA CHAVES

"Parece que María (estaba) medio distante de Zaira, como que ahí había una rispidez", dijo Luli Fernández en Socios del Espectáculo.

"Y parece ser que María tomó partido. Porque parece ser que hubo una cuestión con Zaira por una acción que hizo para una marca... Pero, en concreto, María y Paula están próximas a hacer un viaje al cual Zaira no fue invitada", agregó la panelista de eltrece.

Sobre el foco del malestar entre Zaira y Paula, Rodrigo Lussich apuntó: "Paula Chaves salía con el polista Facundo Pieres hace años, ahora él sale con Zaira. Entonces, Paula no le habla más a Zaira porque está saliendo con un ex y eso no le cae bien. Y Mery del Cerro, que es amiga, se pone del lado de Paula, que no le habla más a Zaira".