Mery del Cerro le dedicó un tierno mensaje a su hija Mila, que cumplió seis años: "Me emociona verte crecer"

Conmovida por el sexto cumple de su hija Mila, Mery del Cerro compartió una tierna secuencia de fotos que visibiliza los momentos más lindos vividos con la nena, fruto de su amor con Meme Bouquet, en este último tiempo.

Junto al amoroso álbum de imágenes, la modelo describió con ternura a la cumpleañera y se mostró muy orgullosa de ella.

"Ya 6 años, mi reina llena de vida. Sos buena, solidaria, sensible , divertida, mi bailarina preferida, mi beba para siempre... Estás tan grande que quisiera que el tiempo no pasara más, me emociona verte crecer y disfrutar tanto", expresó.

En la misma línea, la pareja de Meme, que juntos también tienen a la pequeña Cala, remarcó que su hija hace de su cotidianidad una hermosa aventura y que todo es magia cuando ella está presente.

"Tus juegos, tu amor por los animales... Tenés tanta vida, Milu. Con vos todo es VIDA, sos mágica por donde te mire... Te amo para siempre, mamá", cerró junto a amorosos emojis.