Mercedes Ninci habló de su salud tras haber tenido que ser internada: “Necesito generar líquido en mi cerebro”

Muy preocupado por su estado de salud, Juan Etchegoyen se comunicó con Mercedes Ninci para que contara cómo se siente. La periodista, que debió ser internada por segunda vez en pocos días, detalló su cuadro y reveló qué le diagnosticaron.

"Tengo su palabra para saber de su salud. Lo que me dice es que el cuadro es cefalea en estallido secundaria a probable Síndrome de Vasocontriccion Cerebral Reversible", comentó el periodista antes de ponerse en contacto con ella.

Acto seguido, Mercedes relató las instancias previas a que le dieran su diagnóstico luego de que se descompensara en el back de Lo de Mariana: "Estuve en La Trinidad tras lo que pasó en el programa y después me mandaron al Fleni. Estuve unas horas en casa y después volví acá, no me acuerdo bien cómo fue porque estuve olvidada... Cuando volví a la clínica me llevaron a terapia intensiva y luego me pasaron a sala común", afirmó.

Muy agradecida, se despidió remarcando que gracias al doctor Capuya aún sigue con vida. "Llamó una ambulancia y pidió lugar en el hospital. Estoy re agradecida. Estoy esperando que me autoricen sentarme plana porque necesito generar liquido en el cerebro. Una vez que me pueda sentar ya estoy... El doctor me salvó la vida", sentenció la periodista, que recibió el alta médica pero debe continuar haciendo reposo.

¡Mucha fuerza!