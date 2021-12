Mercedes Ninci habló a fondo sobre su nuevo noviazgo: "Me enamoré a primera vista"

Mercedes Ninci volvió a sonreír tras confirmar que está en pareja. La periodista se mostró muy enamorada de Carlos Alberto Curí, su novio con quien compartió bellas postales desde el interior del país.

Luego de contar que cuando está con él se siente "en las nubes", la periodista habló a fondo sobre su romance y admitió que se enamoró de él a primera vista.

"Él me había invitado varias veces a Salta y yo nunca había podido ir, pero un día del año pasado vino y cuando lo conocí fue espectacular. Cuando entré a la peña y lo vi me tembló el corazón. Te lo digo así. Me enamoré a primera vista. Fue así, total. Y el año pasado seguimos hablando durante la pandemia y a partir de lo que le pasó, de estar en silla de ruedas, pasó a subir las montañas más altas del mundo", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

QUIÉN ES CARLOS ALBERTO CURÍ, EL NOVIO DE MERCEDES NINCI

En el ida y vuelta, la periodista también contó cuáles son los planes a futuro de su novio y cómo es tener una relación a distancia, ya que él vive en Salta.

"Ahora se va a ir a Turquía y después se va al volcán más alto de Asia. Yo no lo voy a acompañar, me quedo en el móvil de Radio Mitre pero siempre me gustó trepar. Él vive en Salta porque la familia tiene la peña ahí, en Balcarce", contó.

Después de agregar que su relación es "divina" y que seguro lo irá a visitar en enero, reivindicó los noviazgos a distancia.

"El amor a distancia es mejor porque yo estoy todo el día corriendo de un lado al otro y tengo cuatro hijos. Me gusta acompañarlos y estar con ellos", cerró sumando que su familia ya lo conoce y que todos se llevan bárbaro.

¡A paso firme!