Mercedes Ninci se descompensó tras quebrar en llanto y debió ser internada: "Pensé que me moría y mis cuatro hijos se quedaban sin mamá"

La crónica del incendio en un comedor comunitario de Villa Itatí, en la localidad bonaerense de Quilmes, desencadenó primero la angustia de Mercedes Ninci (57) y luego una fuerte descompensación por la que debió ser internada de urgencia. Y el diagnóstico que le dieron fue "cefalea migrañosa", tras descartar que haya sufrido una hemorragia, según aclaró Pía Shaw.

La crisis de la panelista de Lo de Mariana comenzó al aire, continuó tras las cámaras asistida por el doctor Guillermo Capuya allí presente y culminó cuando llegó al sanatorio Mitre trasladada en ambulancia, según detallaron en Los Ángeles de la Mañana.

El quiebre de Ninci fue al ver las imágenes del incendio, cuando la periodista explotó de bronca e impotencia: "Me pone mal ver esto, tanta pobreza… Que le pase algo a esta gente que es tan honesta y laburante es tremendo… La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de 'los descartables', y la gente de esta villa es 'descartable'. Estoy cansada de los 'descartables', no puedo más, empecemos a ayudar al otro".

"Lo que pasó fue que le subió la presión, tuvo un dolor de cabeza impresionante, por lo que decidieron llamara a una ambulancia y la trasladaron a un sanatorio". G-plus

Entonces, Ángel de Brito comentó al pasar el video de lo que se había visto en el programa de Mariana Fabbiani: "Los que la conocemos sabemos que realmente la angustian estos temas. La hemos visto llorar fuera de cámara por estos mismos temas. Cuando vi esta reacción al aire no me sorprendió, pero si me asustó cuando me contaron lo que había pasado".

Ahí, Shaw detalló: "Después eso que pasó en vivo Ninci se puso muy mal. Le agarró un dolor de cabeza muy fuerte, se descompuso y terminó en el piso. Todo el equipo de Mariana la acompañó y el doctor Capuya que también estaba ahí. Lo que pasó fue que le subió la presión, tuvo un dolor de cabeza impresionante, por lo que decidieron llamara a una ambulancia y la trasladaron a un sanatorio".

Luego, Pía contó leyó el mensaje con lo que le había dicho Mercedes esa misma tarde: "Me van a hacer una punción para ver si tuve una pérdida en un vaso sanguíneo, o algo así. Ya se me fue el dolor de cabeza, que fue repentino y tremendo. Pensé que me moría y que mis cuatro hijos se quedaban sin madre".

Una vez con el alta en su hogar, Ninci le envió la siguiente nota de audio a Shaw:. "¡Me pegué un susto! Porque yo no soy de tener problemas, tengo muy buena salud. Así que me re asusté, porque estaba hablando y de repente tuve un dolor de cabeza que me llegó hasta la pera y me encegueció. No saben el susto que me pegué. Menos mal que estaba Capuya ahí, que me prolongó la vida".

Al final, Mercedes Ninci bromeó sobre su estado de salud en diálogo con Pía Shaw: "Ya estoy bien, en casa por suerte. Lo único es que no me dejan moverme hasta el sábado, y es un embole porque no puedo ir a trabajar, ni siquiera subir las escaleras de mi casa".