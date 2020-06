La "mentirita" de Ángelo en Bake Off para evitar las críticas del jurado: "Se me quemó un poco la humita"

Quedan solo seis participantes en Bake Off, el gran pastelero y todos ellos están dispuestos a cualquier cosa con tal de ganar el certamen, incluso a mentir. Eso es lo que hizo Ángelo, que le negó en la cara a Damián Betular que se le quemó una mezcla que iba utilizar en la preparación de una torta.

El chef se acercó al participante mientras éste preparaba una torta de sabor "no tradicional" que involucraba chocolate, naranja, un centro de choclo y jalapeños. Como Betular lo notó muy risueño le preguntó qué le hacía sonreír, a lo que el entrerriano le explicó que estaba feliz de estar en el ciclo de Telefe.

Sin embargo, antes de retirarse, el jurado le preguntó si algo se la había pasado de cocción, pero el joven lo negó rotundamente. "Se me quemó un poquito el fondo de la humita. Es como una mentirita que hago para que después no me jodan en la devolución", se justificó el participante en la entrevista personal.