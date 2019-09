El mensaje de Araceli González para su mamá, a un año de su muerte: "Si me dieran solo una hora, te abrazaría"

Es un día muy especial para Araceli González (52) y lo vivió a flor de piel. La actriz publicó un conmovedor mensaje para su madre, Rosa Monteferrario, a un año de su muerte. "Disfrutando de su lugar preferido, te extraño”, comenzó la artista, en la foto que publicó de su mamá que compartió en su cuenta personal de Instagram.

“Si me dieran solo una hora, te abrazaría. Y me dormiría, descansando... Sin soltarte jamás, ¡te amo!", agregó Araceli en la postal que muestra a su madre sonriendo feliz en el Teatro Colón.

La actriz recibió el apoyo de muchas amigas famosas en este día tan particular. Maju Lozano comentó la publicación con varios emojis de corazones negros. Catherine Fulop publicó un corazón rojo y el emoji de enamorado. Y, por último, Verónica Lozano le dedicó un corazoncito rojo.

Florencia Torrente también recordó a su abuela en el primer aniversario de su desaparición física. La actriz compartió tres selfies junto a Rosa con un tierno mensaje. "¿Cómo me siento? Agradecida de haberte tenido. Feliz, siempre, de haber compartido y crecido a tu lado. Aunque no puedo negar que estoy un poco triste. A lo mejor, por no ser lo suficientemente evolucionada para entender que estás donde tenés que estar. Brillando en algún lugar. Lejano, pero al mismo tiempo tan cerca. Un madre hermosa, una abuela como ninguna", escribió Flor. "Te amo viejita linda, y aunque sea un poco egoísta, quisiera tenerte para darte un abrazo. Gracias por todo, siempre", concluyó la actriz, con emoción.