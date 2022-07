Melody Luz no quiere que la conozcan por ser la novia de Alex Caniggia

En medio de la felicidad que vive Melody Luz con su noviazgo con Alex Caniggia –a quien conoció y se enamoró cuando participaban juntos en El Hotel de los Famosos- la bailarina habló a fondo de su presente sentimental.

“A mí me encantan los bebés, y me encantaría por ejemplo tener mellizos. Pero necesito trabajar, explotar mi imagen, llegué hasta acá haciendo mi arte a mi medida. En este medio es muy fácil ser ‘la novia de’”, sentenció Melody, contundente, en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“He crecido mucho con la inspiración de mi mamá, o de mujeres que se valieron por sí solas como Marilyn Monroe o Jennifer López”, agregó, dejando en claro qué referentes tiene para encarar su futuro.

En cuanto a las repercusiones que despertó su relación con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, destacó: “La gente habla mucho, opina mucho, siempre hice mi carrera sola y no la hacía tanto en la tele. Si yo viniese de una villa, tengo derecho de estar con él o con quien sea. Mi ambiente es muy tranquilo, mis amigos son todos del colegio. Creo que él también encuentra en mí un lugar muy tranquilo”.

Por último, la entrevista habló del triunfo de su pareja, quien se llevó el título de campeón tras vencer a Martín Salwe en la final del reality de eltrece: “Sabía que Alex iba a ganar, pero más por una percepción. Él también esperaba lo mismo, pero estábamos esperando la confirmación. Me siento en un proceso, no me imaginaba estar con él, la repercusión del programa, mi imagen”.