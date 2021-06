Melody Luz mandó al frente a Agustín Sierra en ShowMatch: "Yo a Cachete me lo chapé un año"

Marcelo Tinelli en pleno ShowMatch expuso con una pregunta a quemarropa a Agustín Sierra. “¿Usted fue pareja de Melody Luz?”, indagó, sobre la bailarina que salió con el Tucu López y la cara de sorpresa de Cachete hizo que Tinelli se ponga más insistente.

“No fuimos pareja, pero salimos un par de veces. Nos conocemos de Sex”, contó él, pero fue ella quien sembró más dudas. “Yo quiero aclarar que en los medios suelen etiquetar a las cosas como ‘relación’, ‘novio’”, dijo la compañera de Cucho de Los Auténticos Decadentes. “La gente puede tener un encuentro y después podés hablar de la vida y no hace falta etiquetar nada. Es lo que sucede hoy en día en la mayoría de las cosas”, señaló.

“Yo a Cachete me lo chapé durante un año en Sex y después me fui a mi casa y él también. Yo me iba a mi casa y él a la suya”, aseveró Melody Luz, mientras Agustín Sierra se ponía colorado por la infidencia. ¡Ay!