Melody Luz habló de su romance con Alex Caniggia y los rumores de embarazo: "La gente tiene muchas ganas de verme embarazada"

Melody Luz fue una de las grandes protagonistas de El Hotel de los Famosos. Además de ser dueña de una fuerte personalidad, la bailarina conoció el amor. Dentro del reality, se puso en pareja nada más y nada menos que con Alex Caniggia, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Si bien muchos no apostaban a esa relación, el reality terminó hace dos meses y ellos siguen juntos más allá del juego. En las últimas semanas, recorrieron varias ciudades de Europa y, con sus posteos en redes sociales, despertaron una vez más rumores de embarazo.

En el marco de Un Sol para los Chicos, Melody conversó en exclusiva con Ciudad y se animó a hablar de todo.

-¿Cómo fue tu experiencia en El Hotel de los Famosos?

-Y “El Hotel” fue intenso. Esa creo que es la palabra para definirlo. Fue una experiencia intensa, fue eso.

-¿Esperabas encontrar un gran amor ahí adentro?

-No, la verdad que no. No estaba en búsqueda del amor y menos en un reality, pero bueno… así surgió.

"Habernos conocido conviviendo, ya nos hizo conocer bastante y, hoy en día, se hace todo más ameno. Creo que las cosas peores ya las pasamos dentro del reality" G-plus

-¿Cómo es ese romance que comenzó conviviendo y después conociéndose afuera, totalmente al revés de como suelen empezar las parejas?

-Habernos conocido conviviendo, ya nos hizo conocer bastante y, hoy en día, se hace todo más ameno. Creo que las cosas peores ya las pasamos ahí adentro.

-¿Cómo fue el viaje a Europa?

-Fue increíble el viaje. La pasamos súper bien. Todos los días soleados. Yo quería conocer Amsterdam y me cumplió el sueño de poder ir, y conocer también otros lugares. Súper contenta.

"Surgió una joda de hacer que estaba embarazada pero son todos rumores. Hay test negativo, así que no; por el momento, no. Pero me encantaría" G-plus

-¿Cómo es la relación con la familia de Alex, con su hermana Charlotte y su mamá Mariana Nannis?

-Bien, la mejor. La verdad que súper bien.

-¿Qué nos podés decir sobre los rumores de embarazo? ¿Se viene el bebé? ¿Está en los planes?

-Creo que la gente tiene muchas ganas de verme embarazada porque no paran. En el viaje, surgió una joda de hacer que estaba embarazada pero son todos rumores. Hay test negativo, así que no; por el momento, no. Pero me encantaría. En algún futuro cercano, seguramente así será.