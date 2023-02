Melody Luz fulminó a Estefi Berardi en medio del escándalo con Fede Bal: "Todo vuelve en la vida, la odio"

Luego de que Estefi Berardi quedara en vuelta en un escándalo tras ser señalada como una de las terceras en discordia en la polémica ruptura de Fede Bal con Sofía Aldrey, Melody Luz (que espera a su primer hijo junto a su pareja, Alex Caniggia) recurrió a las redes para contar su experiencia con la panelista.

“Mi embarazo no lo sabían ni mis papás, ni mis mejores amigos ni nadie. Solo lo sabían Alex y Charlotte Caniggia. Entonces a una embarazada de dos meses que le dicen ‘no te tenés que estresar’, le llega este tipo de mensaje y ¿qué hacés? Te estresás”, comenzó diciendo Melodu en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Ella no me parece para nada respetuosa porque básicamente me está amenazando con contarlo si es que yo no le contesto. Encima me dice ‘si no me contestás, me das a entender que te da igual’. ¿Mi propio embarazo me va a dar igual? ¡Tonta! Es tonta, la odio, te juro”, agregó, picante.

Por otro lado, después de plasmar varios palitos contra Berardi, Melody siguió: “¿Qué haría una persona quizás más inteligente? No le contestaría pero ¿qué hace una embarazada totalmente sensible y con miedo a que los medios se enteren cuando ni mis papás lo sabían? Nadie tiene derecho de contarlo más que yo por más que yo sea quien sea y mi pareja sea quien sea, tenemos derecho a la intimidad y a contar las cosas tan íntimas cuando a nosotros se nos cante, no cuando este tipo de periodistas de cartón quieran contarlo”.

"¿Quién puede confiar en vos? Ni vos misma podés confiar en vos. Nada, si quieren saber qué le pasó, googleénlo. Yo, la verdad, me ocupo de mí". G-plus

Y cerró, sin filtro: “Cuando muestra la conversación, muestra lo que le conviene. No mostró el mensaje que me mandó. Mostró mi audio llorando totalmente estresada y desesperada por miedo a que lo cuente, diciéndome ‘podés confiar en mí’. ¿Quién puede confiar en vos? Ni vos misma podés confiar en vos. Nada, si quieren saber qué le pasó, googleénlo. Yo, la verdad, me ocupo de mí. Estoy yendo a dar clase porque por suerte tengo talento, me dedico a eso, no necesito colgarme de otras personas como otras bichas lo han hecho conmigo”.

ESTEFI BERARDI EXPLICÓ POR QUÉ NO SALDRÍA CON FEDE BAL, EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON SOFÍA ALDREY

Estefi Berardi explicó en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) por qué no saldría con Fede Bal luego de que se los vinculara amorosamente.

“Si hubiera sido cierto, ¿dirías la verdad?”, le preguntó Carmen Barbieri sobre los trascendidos a la panelista, quien respondió: “Re, ¿si qué tiene?”.

“¿Te parece lindo Fede?”, le consultó por su parte Pampito y Estefi contestó: “Sí, es lindo. No es mi tipo, pero porque nunca me gustaron los chicos de la televisión”.

Más sobre este tema Filosísima pregunta de Carmen Barbieri a Estefi Berardi: "¿Cómo es Fede Bal desnudo?"

“Siempre salí con pibes de perfil más bajo ¿No les pasa que una persona que no es del medio es mejor porque te baja a tierra?”, dijo al final.

Cabe recordar que en los últimos días se supo que Federico y Sofía Aldrey se separaron por supuestas infidelidades y Berardi fue señalada como una de las terceras en discordia.