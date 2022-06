Melody Luz eliminó a Emily Lucius de El hotel de los famosos: "Me quedo con mi amor"

A una semana de la salida de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez de El hotel de los famosos, y del inicio de un nuevo status quo en entre los equipos de “La familia” y “Los sanguinarios”, Melody Luz eliminó a Emily Lucius en “el desafío de la H”.

Las participantes llegaron a esta nueva instancia eliminatoria tras ser nominadas por una u otra razón y fallar en el desafío del laberinto, que le permite a uno de los nominados zafar de de la temida “H”.

En este contexto, tanto Alex Caniggia como Martín Salwe ayudaron a prepararse física y psicológicamente a sus novias para superar esta instancia eliminatoria, a la que llegaron con las mismas posibilidades.

Más sobre este tema El llanto de Melody Luz tras quedar nominada en El Hotel de los Famosos: "No me quiero ir para no extrañarlo a Alex Caniggia"

MELODY LUZ VENCIÓ A EMILY LUCIUS EN EL DESAFÍO DE LA H DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Una de las razones por las que no me quiero ir es por el señor Tincho, y acá, en pocos días, pude descubrir en él su ser interior”, señaló Emily antes de dar comienzo a la prueba.

El desafío constaba de una rastrera laberíntica, y una serie de cubos con cifras que correspondía a cálculos que las participantes debían resolver. En un primer momento, la versatilidad física de Melody la puso por delante de Emily, aunque la competencia las puso mano a manos en más de una ocasión.

Finalmente Melody ganó un tiempo precioso al resolver más rápidos las ecuaciones simples y de esta manera llegó al “pasillo de la H” a depositar su tarjeta ganadora. “Me quedo. Me quedo con mi amore y me quedo para el premio”, dijo Melody.

“Se sintió muy bien competir con Elmily porque sentí que íbamos muy parejas, que las dos teníamos un potencial así que lo disfruté mucho”, cerró Melody.