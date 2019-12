Melina Fleiderman, picante tras el cambio de identidad de Calu Rivero: "Es una pavada, una gran paparruchada"

La fuerte transformación interior que viene experimentando Calu Rivero (32) en el último tiempo quedó reflejada en su nueva identidad. En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, la artista afirmó: "Siento que estoy en una nueva piel, una nueva identidad a la que elegí llamar 'Dignity (dignidad)'. Tengo una visión más simple y realista. El pelo largo estaba cargado de un relato que ya dejé ir".

Esa nota fue una de las que Zaira Nara y el Chino Leunis comentaron en la mañana de Morfi, y desató una sonora carcajada de parte de Melina Fleiderman. Primero, la panelista comentó: “Uno puede decir cómo quiere ser llamado…”. Ahí, Zaira hizo propias las palabras de la cocinera Chantal Abad y afirmó risueña: “Se autopercibe Dignity. Pero es verdad, ella lo dice así”.

“Esto es una payasada. Yo también elijo y me sigo llamando Melina. Es una gran paparruchada para que hablemos de ella. ¿De qué trabaja Calu?” G-plus

En ese punto, el chef Santiago Giorgini indagó: “¿Pero cómo le dice su tía Rosa?”. Y entre chiste y chiste por los sobrenombres derivados de Dignity, Fleiderman explotó: “Ja, ja. No lo puedo creer. ¡Qué pavada! Es una pavada”.

Entonces, como Paulo Kablan creía que se trataba de una broma, la conductora aclaró: “Es en serio esto. Esto está chequeado, es real”. Y como Melina seguía tentada, Zaira se quejó con picardía: “Pero a esta le da risa cualquier cosa ya”. Ante esto, Fleiderman expresó: “No lo puedo entender. Todo bien, Calu, pero… Yo quiero que me llamen Transparency (Transparencia). Que me digan Transparent”.

Implacable, Melina Fleiderman sentenció: “Esto es una payasada. Yo también elijo y me sigo llamando Melina. Es una gran paparruchada para que hablemos de ella. ¿De qué trabaja Calu?”. Al final, el debate en torno a Calu Rivero continuó en Morfi, medio en serio medio en broma. “A mi me suena a paparruchada, me sale reírme”, remató Fleiderman.