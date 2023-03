Los mejores memes por el look de Romina al estilo Frida Kahlo en la fiesta mexicana de Gran Hermano 2022

A poco de que se viva la gran final de Gran Hermano 2022 y se conozca quién será el gran campeón de esta edición, los participantes tuvieron una fiesta al estilo mexicano.

Los participantes se lucieron con sus outfits al ritmo de la música y la comida típica del lugar y Romina Uhrig no pasó desapercibida con su look al estilo Frida Kahlo.

Fue por eso que las redes estallaron con sus habituales memes con divertidas frases y hasta con una desopilante comparación entre la participante y la Bruja del 71, el famoso personaje de El Chavo del 8.

Fotos: Capturas de Twitter

Más sobre este tema Los participantes de Gran Hermano tuvieron su fiesta mexicana y Romina sorprendió con su look de Frida Kahlo

EL LLANTO DE JULIETA AL RECIBIR EL SALUDO SORPRESA DE DANIELA EN GRAN HERMANO

En medio de la cuenta regresiva para saber quién será el campeón de Gran Hermano 2022, los participantes recibieron los saludos de sus excompañeros. Y Julieta Poggio no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar el saludo sorpresa que le envió Daniela Celis.

“Hola a todos. Chicos, ¿cómo están? Primero, los quiero felicitar por estas instancias finales a la que llegaron. Realmente, hicieron un camino súper largo y no se olviden que el premio mayor ya fue entrar a la casa de Gran Hermano, así que quédense con eso”, comenzó diciendo la exhermanita.

Luego, se dirigió especialmente a las dos chicas con las que más afinidad tuvo dentro del reality de Telefe: “Y les quiero mandar un saludo muy especial a Romi y a Juli que las extraño con todo mi corazón y las estoy esperando acá afuera para darles un fuerte abrazo”.

DANIELA: "LES QUIERO MANDAR UN SALUDO MUY ESPECIAL A ROMI Y A JULI QUE LAS EXTRAÑO CON TODO MI CORAZÓN Y LAS ESTOY ESPERANDO ACÁ AFUERA PARA DARLES UN FUERTE ABRAZO". G-plus

“No se olviden que los sueños siempre se cumplen , así que no dejen de soñar y nunca pierdan su esencia que es lo mejor que pueden hacer, ser ustedes mismas ahí adentro.”, cerró, a corazón abierto.

JULIETA POGGIO: "AY, VOY A LLORAR. LA EXTRAÑO UN MONTÓN A DANI, LA AMO. ME DOLIÓ UN MONTÓN CUANDO SE FUE. ES UNA HERMOSA PERSONA. LA AMO Y LA EXTRAÑO UN MONTÓN. ME RE EMOCIONO". G-plus

Tras escucharla, Julieta se conmovió hasta lágrimas : “. Me dolió un montón cuando se fue. Pero bueno, siempre me quedo con que pudo volver en el repechaje y el abrazo que nos dimos no me lo voy a olvidar nunca. Es una hermosa persona. La amo y la extraño un montón. Me re emociono”.