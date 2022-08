En medio de los escándalos con Wanda Nara, Mauro Icardi fue separado del plantel del Paris Saint Germain

La llegada del técnico Christophe Galtier al Paris Saint Germain trajo aparejada una serie de cambios, entre los que figura la decisión de separar a Mauro Icardi del plantel principal y mandarlo a entrenar por separado en lo que la prensa francesa tildó de “desvinculación”.

Es sabido que, después de una primera gran temporada en el equipo parisino, Icardi bajó notablemente su rendimiento, sobre todo en la época del Wandagate con la China Suárez. En sus últimos 30 partidos, por ejemplo, aportó solamente 5 goles.

De esta manera, algunos medios franceses como L’ Equipe y RMC Sport señalaron que el Paris Saint Germain decidió crear una lista de “indeseables” o “vendibles” para depurar el plantel, y entre sus integrantes se encuentra Mauro Icardi.

POR QUÉ MAURO ICARDI FUE SEPARADO DEL PLANTEL DEL PSG

El primer signo de que Icardi no estaba en los planes de Galtier ocurrió el último fin de semana cuando el delantero no fue citado al encuentro del PSG ante el Clermont por la primera fecha de la Ligue 1, y por eso él realizó un duro descargo en sus redes sociales ante los comentarios de la prensa.

“Dejen de inventar mie…. La decisión de la no convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que no los tengo y respeté cada entrenamiento”, dijo Icardi, que tampoco fue convocado para el partido ante el Montpellier en el Parque de los Príncipes, que se disputará este sábado.

Fue el propio Galtier el que salió a desmentirlo este mismo jueves en una conferencia de prensa. “Icardi se incorporó al grupo de entrenamiento de la tarde. Me reuní con él para decirle que no seguirá en el grupo. Creo que es importante que se relance en otro lugar, por el interés de todos”, dijo.

EL DESTINO DE MAURO ICARDI ESTARÍA AFUERA DEL PARÍS SAINT GERMAIN

De acuerdo al artículo 507 de la Ligue 1, el PSG deberá encontrarle a Icardi y al resto de los futbolistas separados por Galtier como Julian Draxler, Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gana Gueye, Edouard Michut y Eric Junior Dina Ebimbe, un club antes del 1 de septiembre, día en que cierra el libro de pases.

Esto se debe a que, si los futbolistas no llegan a conseguir un nuevo club para esa fecha, no podrán seguir entrenando separados del plantel principal. El club se reserva la posibilidad de partir el plantel en dos, cosa que finalmente han hecho.

Si bien a Icardi le quedan dos años de contrato por cumplir, el delantero ya está viendo otras ofertas, tal como contó Wanda Nara en Intrusos. De esta manera, el delantero analiza las ofertas de dos clubes ingleses que necesitan un centrodelantero como el Chelsea y el Manchester United, aunque también tiene un ofrecimiento del recién ascendido Monza de Italia.