Medina Flores y Caprarola, muy críticos con el look de Flor Vigna en los Premios Gardel: "Es una hipócrita"

Este martes se entregaron los Premios Gardel 2023 y la alfombra roja del Movistar Arena se caracterizó por los osados looks de la nueva generación de músicos que arrasaron con los premios y también con las críticas de La jaula de la moda, como Flor Vigna.

En el ciclo que se emite de lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine, Fabián Medina Flores observó que al evento “lo invadió la tendencia”, y pidió “que le den el premio homenaje a todos esos que no quieren ir más”.

“Que haya renovación del plantel, estamos muy habituados a las remeras, pantalones rockeros, la campera de jean súper sucia”, observó Horacio Cabak, y luego agregó: “Hay una nueva generación que ha llegado, que están tomando riesgos, y con esos riesgos se la están pegando en la curva”.

MEDINA FLORES Y CAPRAROLA, DURÍSIMOS CON EL LOOK DE FLOR VIGNA EN LOS PREMIOS GARDEL 2023

“No puede ser Flor Vigna”, dijo Horacio al ver la foto de Flor Vigna con un look de pantalón y top en vinilo, gafas rojas y botas amarillas. ¡Qué problema, que problema! Flor Vigna no encuentra ADN en la forma de vestirse, que no tiene que ver con el talento. Es una talentosa total, pero no sabe vestirse”, acotó Mariano Caprarola.

“Para mí, porque es una hipócrita”, aseguró Fabián, pero enseguida se dio cuenta de lo drástico de su comentario. “Ojo que vine muy… Ya es tarde para volver para atrás pero lo voy a sostener y te voy a decir por qué”, aclaró, envalentonado.

“Me refiero a que no la veo honesta. Yo la veo honesta cuando hace un videoclip. A ella le encanta disfrazarse, hace shows arriba del escenario, pero se viste de algo, después va disfrazada toda de vinilo o de Panni Margot, pero no es que haya alguien que empatice con ella”, enfatizó Medina Flores, en tanto que Caprarola aseguraba que “el problema es que tiene vergüenza”.