Mecha Sarrabayrouse vive una crisis de pareja con Joe Miranda: "Dicen que Susana Giménez está decepcionada"

Este jueves en A la tarde, Karina Mazzocco habló en directo con Gustavo Descalzi, sobre una supuesta crisis de pareja entre Mecha Sarrabayrouse y Joe Miranda. El corresponsal no pudo precisar con exactitud cuáles fueron las causas de esta ruptura, aunque aseguró que Susana Giménez está “decepcionada” por “algo que habría ocurrido con el empresario en Buenos Aires”.

Descalzi contó que, desde hace meses, Mecha está en Punta del Este, donde viajó para acompañar a Susana cuando la diva estuvo internada a raíz del covid, y en todo este tiempo Miranda no fue a verla.

“Sabemos que la situación es de un distanciamiento. Es una crisis provocada por algo que pasó en Buenos Aires. Susana está calladita, no va a querer hablar de este tema. Hemos intentado llegar al círculo íntimo y ella no quiere hablar de este tema. Le voy a decir una palabra que usó una fuente: Susana está decepcionada y no me pregunte más”, dijo el cronista desde la puerta de La Mary.

"La desilusión de Susana Giménez pasa generalmente por una cuestión económica" G-plus

“A Susana la decepciona todo señor que no labura o que hace o que hace algo con la plata. La desilusión de Susana Giménez pasa generalmente por una cuestión económica, no porque le dé valor al dinero sino porque siente una utilización”, señaló Débora D´Amato.

Descalzi dio más datos: “Joe tiene negocios, es asesor de inversiones y está vinculado a muchas empresas. Su familia está vinculada a un grupo empresarial. Para aclarar esto, y le voy a dar una más, la decepción de Susana viene por el lado afectivo”.