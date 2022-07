El mea culpa de Emily Lucius sobre su paso por El Hotel de los Famosos: "Estuvo mal que haya dudado del problema de salud de Locho"

Luego de las repercusiones que tuvo su participación en El Hotel de los Famosos, Emily Lucius decidió no dar declaraciones por varios días. Sin embargo, tras sentirse mejor de salud, la exparticipante del reality rompió el silencio en Socios del Espectáculo.

Indagada por Luli Fernández sobre si se arrepiente de haber sido parte de este proyecto, la hermana de Belu Lucius se sinceró en vivo: “No. Yo creo que en la vida, si no hice nada con malicia, no me arrepiento de nada porque creo que de los errores se aprende. No hay que frutarse de las equivocaciones”.

“Yo hice una autocrítica en las redes, hice un descargo. No me parece que sea maldad poner sal en una pava, ni poner tierra ni miel en una cama. Con malicia, yo no hice nada”, agregó, firme con su postura.

Por último, Emily hizo un mea culpa en el ciclo de eltrece e hizo referencia a cómo se manejó con Locho Loccisano en la gala en la que sufrió un ataque de pánico en uno de los desafíos: “Sí lo que me parece que estuvo mal fue dudar de que un compañero haya tenido algo grave de salud al día siguiente”.

LA REACCIÓN DE EMILY LUCIUS CUANDO LE PREGUNTARON SI ESTÁ ENAMORADA DE MARTÍN SALWE

Una de las parejas que nació en El Hotel de los Famosos es la de Emily Lucius y Martín Salwe. Tras guardarse de los medios por los haters que tuvo que incluso le afectó la salud, la influencer reapareció en Socios del Espectáculo donde habló de su cuestionado vínculo con el locutor.

“¿Te equivocaste con Martín? ¿Se siguen viendo afuera? ¿Vos lo vas a visitar?”, indagó Rodrigo Lussich. “Yo no me equivoqué. Siempre hago lo que me dice el corazón”, señaló, mientas hacía caritas y todos en el ciclo concluía que “¡está enamorada!”.

“Ojalá”, aseguró. “Ahora está de viaje. Lo extraño. Nos comunicamos por WhatsApp”, contó, sobre cómo continúa su vínculo fuera del reality y sin querer entrar en detalles sobre el desarrollo del programa.