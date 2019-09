El mea culpa de Analía Franchín con Pampita: "Te pido disculpas porque he sido cruel con vos"

Analía Franchín visitó el martes Pampita Online y sorprendió al aire a Pampita con un sincericidio que la conductora, definitivamente, no esperaba.

Luego de que Franchín hablara de sus TOC de pensamiento, la top quiso saber: “Viniendo para acá, qué pensamientos hubo?”. Entonces, Analía la descolocó al responderle: “Te vas a reír… Venía pensando ‘le tengo que pedir disculpas a Carolina’”. Pampita reaccionó incrédula: “¿De qué? ¡Ay yo ya no me acuerdo de nada!”.

Dueña de una lengua súper filosa, Analía fue una de las “angelitas” más picantes durante su paso por Los Ángeles de la Mañana e hizo referencia su rol de panelista en su mea culpa.

Analía: -Viste que a veces cuando uno está en un programa se exacerba un poco. Aprendí que a veces uno se cree el dueño de la verdad y, en pos de querer tener ese control de la verdad, dice cosas que capaz no son, o no tiene chequeadas o que pueden lastimar al otro y no lo mide. Te das cuenta que realmente una palabra que vos decís en tres segundos puede lastimar durante mucho tiempo a una persona, incluso para toda la vida. No digo que te haya lastimado para toda la vida….

Pampita:- No, no pasó eso. Pero se entiende, lo decís por tu rol de panelista.

Analía:- Siento que a veces he sido un poco cruel con vos y te pido disculpas.

Pampita:- Bueno, disculpas aceptadas. No ha sido algo tan grave porque no me acuerdo.

Analía:- Es que sos la que vende… y me parecía bueno decírtelo.