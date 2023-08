"Me encanta": el picante coqueteo entre Fede Bal y Estefi Berardi en plena nota que reavivó rumores de romance

Fede Bal halagó a Estefi Berardi en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) por su nuevo peinado y la reacción de ella dio que hablar.

“Che, Estefi tiene el pelo distinto hoy, ¿no?”, comentó el hijo de Carmen Barbieri en la comunicación telefónica y la panelista le dijo: “Sí. Me hice la raya para el costado”.

“Ay… que observador, a mí no me dijiste nada del corte”, dijo entonces Pampito y Estefi interrumpió: “¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber…”.

“Si, para mí es el nuevo look que tenés que usar, me parece que se te ve distinta la cara, me gusta”, le dijo Fede y Estefi le contestó: “Me encanta, gracias”.

“Después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer”, pincanteó el periodista y Berardi cerró: “Mis amigos me dicen esas cosas, si me queda bien o no un peinado”.

LA PREGUNTA AL HUESO DE CARMEN BARBIERI A FEDE BAL Y ESTEFI BERARDO

Carmen Barbieri aprovechó para hacerles una pregunta picante a Estefi Berardi y Fede Bal en Mañanísima durante una comunicación telefónica con el actor.

“¿Ustedes son amigos, no? Eso quiero saber”, les consultó y el conductor de Resto del Mundo contestó: “Sí claro”. “Sí”, dijo por su parte la panelista.

“Si claro y un silencio…”, comentó entonces la conductora y su hijo sentenció: “No, ustedes hacen pausa, le ponen una tensión a la situación que no la tiene”.