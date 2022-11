Maxi reveló por qué terminó con Juliana en Gran Hermano 2022: “Estoy viviendo el inicio de mis relaciones más tóxicas”

Juliana Díaz y Maxi Giudici fueron la primera pareja que se formó a los pocos días de su ingreso en la casa de Gran Hermano 2022, pero tan pronto como empezaron, los dos participantes terminaron y él le confesó a Agustín por qué dio por finalizada la relación.

“¿Ya le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?”, le preguntó ella a él cuando coincidieron en la bicicleta acuática con la que compitieron en la prueba semanal de 24 horas, confirmando que la pareja se había disuelto.

Si bien se la vio a Juliana llorando frente a un espejo, dolida por esta decisión, a Maxi le pareció la mejor opción ya que consideraba que la relación alcanzó un nivel de “toxicidad” que no le hacía bien, y así se lo hizo saber a Agustín “Frodo” Guardis en una charla.

MAXI CALIFICÓ DE “TÓXICA” A JULIANA Y EXPLICÓ QUE POR ESO TERMINÓ SU RELACIÓN CON ELLA

“Tiene cosas que ya las he vivido y no tengo ganas de repetirlas. Parece que estoy viviendo el inicio de mis relaciones más tóxicas. Y digo: ‘No, este es el momento de frenar’. Por ella, sobre todo, porque es muy sensible”, dijo Maxi.

“Y después me voy a sentir mal si la pasa mal. Ahora hace un día que está un poco bajón y después va a estar todo bien. Cuando caiga donde está...La onda es tener una linda relación acá adentro porque yo la quiero mucho”. Agregó.

“Está bien lo que hacés. Es feo estar así aguantándose las cosas y después termina todo mal al pedo, uno en una punta y el otro en la otra y ahí la pasan mal los dos”, le señaló Agustín.

“Uno se guarda las cosas por más que sean dolorosas en el momento hasta que una boludez termina siendo la que explote todo de mala manera. Yo ahora tuve la oportunidad de razonarlo bien, tranquilo. Esto no me gusta, no va para algún lado bueno. Si no es ahora, va a ser después y si es afuera va a ser peor”, cerró Maxi.