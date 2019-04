El escándalo familiar de Diego Maradona con su exmujer Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna se ha transformado en uno de los temas de la semana. Todos parecen tener algo para opinar… ¡incluido Maxi López!

El delantero comentó la polémica publicación de Instagram que Diego le dedicó a Dalma por su cumpleaños, que decía: “Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, acusando una vez más a Claudia de haberle robado.

El exmarido de Wanda Nara decidió brindarle su apoyo a Maradona y comentó el posteo: “¡Estoy seguro que ella en su corazón sabe todo lo que hiciste por ella y todo el amor que sentís Diego!”, y acompañó el mensaje con un aplauso. Vale recordar que Maxi mantiene una fuerte disputa con su ex, a quien acusa de no facilitar el contacto con sus tres hijos.

Por su parte, Dalma había salido al cruce de su papá horas después de su picante “saludo”: “Otra vez más elegiré el silencio! ¡Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! ¡Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! ¡NADA MÁS! ¡Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andrés, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON! AMOR O NADA”, escribió haciendo referencia a la feliz llegada de su hija Roma, a quien Maradona aún no conoce.