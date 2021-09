Maxi Diorio conmovió a Marcelo Tinelli con su durísima historia de vida: "Tuve mil operaciones, se me nota en la cara"

Celeste Muriega regresó a la pista de La Academia de ShowMatch para competir en el “ritmo del jurado” junto a Maxi Diorio, un bailarín histórico del ciclo de Marcelo Tinelli que regresó este años después de varios años. Tras romperla en el merengue, los jurados alabaron la fortaleza física de los participantes, y ella aprovechó la oportunidad de señalar cuánto admira a su compañero por su historia de superación.

“No saben lo que hinché para que esté Maxi. La verdad es que cualquier persona que conoce el diez por ciento de él, se va a dar cuenta por qué lo elegí. Es una persona increíble y tiene una historia detrás que es tremenda”, dijo Celeste Muriega, antes de relatar los duros pronósticos con los que nació el bailarín.

“Lo ves súper entero, pero la verdad es que cuando nació le dieron que prácticamente no iba a caminar, que iba a tener problemas de crecimiento, nación sin escuchar de un oído, sin ver de un ojo, sufrió mil operaciones. La familia lo cuidó mucho, lo tenían en una cajita de cristal porque crían que podía pasarle cualquier cosa (…) y terminó en un torneo deportivo. La fuerza que tiene es tremenda”, dijo la panelista de La Previa de la Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), y agregó que Diorio bailó con calmantes por el dolor de espalda que lo dejó "duro" 24 horas antes de la performance.

“Maxi ha bailado con nosotros hace mil años, la verdad es que no sabía esta historia tuya”, le dijo Marcelo Tinelli, impactado por lo que acababa de oír. “Nunca lo conté, creo que hice una sola nota con eso, pero sí, la pasé heavy de chico. (…) Viví de operación en operación, se nota en la cara, pero gracias al apoyo de mi familia pude salir adelante. Dijeron que no iba a poder caminar, no veo de un ojo, no escucho de un oído, tuve parálisis facial, un montón de cosas… Y terminé siendo gimnasta, representé a mi país.

“Yo empecé acá en 2007, no era bailarín, me presenté y quedé. Y acá arranqué mi carrera y la verdad es que fui muy feliz, y soy muy feliz estando acá. Capaz que la gente no sabe pero la verdad es que a mi me cambiaste la vida y nunca tuve la oportunidad de decírtelo porque no me gusta hablar, me da vergüenza; pero te agradezco porque todo lo que tengo es gracias a vos”, agregó Maxi Dioo antes de fundirse en un abrazo con Marcelo Tinelli.