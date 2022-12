Mauro Icardi, triste por el romance de Wanda Nara y L-Gante: "No quiere saber nada con conocer a alguien"

Si bien su historia de amor tuvo varios idas y vueltas, todo parece demostrar que finalmente Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente separados y la empresaria (que tienen a Isabella y Francesca) ya le habría dado rienda suelta a su relación con L-Gante.

Además, sin estar ajeno a las imágenes que mostraron en Socios del Espectáculo donde se ve a la hermana de Zaira Nara y el músico a los besos dentro de un auto después de haber disfrutado de una cena con amigos en la Costanera, Icardi estaría atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

Así lo expresó el periodista Juan Etechegoyen en Mitre Live: “Wanda Nara cumplió años este fin de semana y la pasó con sus seres queridos, hasta estuvo el padre de Wanda, Andrés. Ya habrán visto ustedes la foto de la reconciliación. Ahora bien, lo que pregunté fue si Icardi formó parte del festejo y sobre todo cómo reaccionó”, arrancó diciendo el conductor.

"Las palabras que me dijeron fueron que Mauro Icardi está ‘abatido y bajoneado’. Y lo que me decían también es que él no entiende bajo ningún punto de vista la relación de su ex con L-Gante". G-plus

“Es el primer cumpleaños de Wanda como ex. Las palabras que me dijeron fueron que Mauro está ‘abatido y bajoneado’. Y lo que me decían también es que él no entiende bajo ningún punto de vista la relación de su ex con L-Gante. Me hablaron de puñal por la espalda, eso sentiría Icardi en este momento”, agregó.

Y cerró, contundente: “¿Por qué abatido y bajoneado? Porque él continúa enamorado de Wanda. Él intentó conquistarla, pero ella no quiso saber nada. Está todo mal y re contra terminado. Icardi ya ha entendido, me cuentan, que su historia de amor con Wanda está concluida. Aunque le cueste, está tan mal que hasta también me dijeron que no quiere saber nada con conocer a alguien. Está haciendo el duelo”.

"Aunque le cueste, Mauro está tan mal que hasta también me dijeron que no quiere saber nada con conocer a alguien. Está haciendo el duelo". G-plus

WANDA NARA Y L-GANTE VIERON JUNTOS ARGENTINA VS. CROACIA TRAS LAS PRIMERAS IMÁGENES A LOS BESOS

Después de las fuertes repercusiones que generaron las imágenes que mostraron en Socios del Espectáculo donde se ve a Wanda Nara y L-Gante a los besos en un auto tras compartir una cena con amigos en Costanera, la parejita del momento compartió postales de su especial encuentro.

El cantante compartió en las redes una foto en la que se lo ve con la ex de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) disfrutando de la Semifinal del Mundial de Fútbol donde Argentina enfrentó a Croacia y se ganó un pase a la Final tras vencer a su rival por 3 a 0.

El músico atinó a arribar a la hermana de Zaira Nara junto a un significativo emoji de un corazoncito rojo en señal del gran momento que atraviesa con ella desde los primeros rumores de romance que surgieron entre ellos meses atrás.

Además, Wanda no dudó en repostear la fotografía que subió L-Gante a Instagram Stories dejando en claro que el intento de reconciliación con el padre de sus pequeñas en las Islas Maldivas no tuvo un final feliz.

