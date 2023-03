Matilda Blanco respondió lo que la gente más quiere saber sobre ella y reveló: "Soy muy testaruda"

Ciudad le propuso a Matilda Blanco responder tres preguntas de una nueva sección en la que los famosos reaccionan a lo que los usuarios de Google buscan sobre ellos.

La coach de imagen y panelista de ¿De qué signo sos? (lunes a viernes a las 14.30 por eltrece, con la conducción de Lali González) reaccionó a las preguntas.

"Pampita una vez me dijo 'no se sabe tanto de vos, contame'. Capaz quieren saber quién es mi novio, con quién estoy saliendo, qué hago, a dónde voy. Trato de contar lo más que puedo en Instagram, que es @matildablanco, pero a veces me 'encanuto' información para mí".

-Lo primero que busca la gente sobre vos en Google es tu edad. ¿Qué te genera eso?

-(Entre risas) ¡No puedo andar todo el tiempo diciendo que tengo 35!

-La segunda inquietud tiene que ver con "Tienda online", ¿tenés una, estás pensando en crearla?

-Sí, ya existe. Siempre hay como proyectos. Soy una emprendedora y enseño emprendedurismo para mujeres. Soy creadora y siempre estoy pensando algo y me encanta hacerlo.

-Y lo tercero más buscado sobre vos tiene que ver con Wikipedia. ¿Pensás que querrán saber algo más, entonces?

-Mirá vos. O sea que a la gente le falta data sobre mí, quieren saber más, sí.

-¿Qué creés que es lo que la gente quiere saber de vos?

-Mirá, Pampita una vez me dijo "no se sabe tanto de vos, contame". Capaz quieren saber quién es mi novio, con quién estoy saliendo, qué hago, a dónde voy. Trato de contar lo más que puedo en Instagram, que es @matildablanco, pero a veces me "encanuto" información para mí.

-¿Será por tu signo?

-Puede ser, aunque Tauro es "canuto" pero con la plata. que con la información.

"Soy Tauro con ascendente en Tauro así que soy muy testaruda, pero eso me ha servido para batallar en la vida, volver y arremeter y lograrlo".

-¿Qué tres características de Tauro sentís que te representan?

-Soy Tauro en Tauro así que soy muy testaruda, pero eso me ha servido para batallar en la vida, volver y arremeter y lograrlo. Pero a veces no entiendo las cosas y hay que decírmelas mil veces.

Pero bueno, pasa el tiempo y lo comprendo. Como por ejemplo "tal cosa no es para vos". Por otro lado, la gente cree que Tauro es amarrete pero en realidad le gusta mucho trabajar con el dinero, saber, informarse y conocer las finanzas. Yo me instruí bastante en eso, manejo mis números. Y siento que es lo contrario, soy generosa y no tengo empacho en invertir en algo que esté bueno, pero sí soy muy cuidadosa, no dilapido el dinero ni derrocharlo en cosas que no valen la pena.

