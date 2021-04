Matías Morla reveló una polémica charla de Maradona con Diego Jr: "Le dijo 'tu mamá también estuvo con otros hermanos míos'"

Dispuesto a romper el silencio, a casi cuatro meses y medio de la muerte de Diego Maradona, Matías Morla tuvo un intenso mano a mano con Jorge Rial en el debut de TV Nostra, programa en el que habló de los cinco hijos que fueron reconocidos por el Diez. Incluso, el abogado se refirió a la potente duda que existía en Diego sobre su paternidad de Diego Junior, el hijo que Maradona tuvo con Cristiana Sinagra, fruto del romance oculto que vivieron en Italia.

"Diego Junior me parece un chico que sufrió, que le costó el reconocimiento. Tuvo muchas dudas sobre la paternidad", comenzó diciendo el letrado, con conocimiento de causa.

Siguiendo al detalle su testimonio, el conductor le preguntó: "¿Quién agita esa duda?". Ante esa concreta consulta, Morla reveló la incómoda charla que Maradona tuvo con Diego Junior respecto a su identidad.

"Hasta Diego tenía esa duda y se lo dijo a Junior adelante mío. Le dijo 'mirá, yo sé que tu mamá también estuvo con otros hermanos míos, yo no lo sé’. Pero después quedó la relación. Por eso yo no entiendo, con los mensajes que tengo, dudando de la paternidad, que Junior hable mal de mí, no lo entiendo. Él es el mismo Junior que me llamaba a mí para que le compre un Mercedes Benz", expuso Matías Morla, sin rodeos y sin filtros.