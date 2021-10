Matías Morla declaró por la muerte de Diego Maradona y apuntó contra la familia: "La decisión que tomaron de que fuera a la casa de Tigre fue una locura"

A once meses de que se iniciara la investigación para determinar por qué murió Diego Maradona, su letrado, Matías Morla, declaró ante la Justicia en medio de su guerra judicial contra Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe.

"Voy a contar lo que vi de Diego, las veces que lo vi... No lo veía bien. Tenía la voz extraña, como robótica", expresó, según Infobae, sobre cómo fueron sus últimas visitas al astro futbolístico, que en ese entonces estaba internado en su casa de Tigre.

Acto seguido, el abogado apuntó muy fuerte contra su familia y dejó en claro que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de que lo internaran en aquella propiedad.

Más sobre este tema Así reaccionó Matías Morla a las declaraciones de Mavys Álvarez sobre Maradona: “Está consternado”

"La decisión que había tomado la familia de que Diego vaya a una casa en Tigre era una locura, más teniendo la casa en La Plata. La internación era mala. Diego nunca hubiese vivido en esa casa", sentenció, sin vueltas.

Y siguió haciendo hincapié en que esa, a su criterio, no fue la mejor decisión.

"Cuando a mí me dijeron que la familia había decidió que fuera a la casa en Tigre, dije que era una locura. Había una casa vacía en La Plata. Imaginate que Diego estaba en una mansión en Dubai, con tres autos de alta gama y tres personas que vivían con él para atenderlo: tenía trato de presidente. Ese, claramente, no era el trato que tenía ahí, en Tigre. Diego en esa casa no se hubiera quedado ni 10 segundos. De hecho, no era ni una habitación en donde dormía", añadió.

Más sobre este tema Yanina Latorre fue lapidaria con Matías Morla, que atraviesa un problema judicial con su exesposa: "Que se ocupe de sus propios quilombos"

Antes de cerrar, el letrado, que habló durante casi tres horas, reveló cuál fue el período más delicado para Diego. ¿Cuándo lo vio peor?

"El momento más delicado fue el último, con la separación de Rocío, la falta de fútbol, la pandemia, y el fallecimiento del marido de la hermana. Todo esto lo afectó psicológicamente. Estuvo muy mal en septiembre y octubre. Allí, los cambios ya eran ostensibles. Cuando llevé a Díaz (el psicólogo) fue el peor día que lo vi. En la cancha, el día del cumpleaños, estaba muy mal pero a otro nivel. No conectaba", sentenció.