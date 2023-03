Matías Defederico se quejó por los cortes de agua y Cinthia Fernández le exigió que pague la cuota alimentaria.

Al día siguiente de haberse cruzado muy fuerte con su excuñada, Cinthia Fernández volvió a apuntar contra su ex, Matías Defederico, padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

El futbolista reclamó a través de sus stories de Instagram la falta de agua. Entonces, Cinthia lo fulminó tratándolo de "rata" y pidiéndole que le pague la cuota alimentaria a sus nenas.

"Vergüenza es dejar sin la plata de alimentos a tus hijas por cinco años". G-plus

"Una vergüenza Barrios San Sebastián... Una semana sin agua", se quejó Defederico. Acto seguido, la panelista hizo eco de su reclamo y lo fulminó. "Vergüenza es dejar sin la plata de alimentos a tus hijas por cinco años", sentenció junto al emoji de una rata.

CINTHIA FERNÁNDEZ FULMINÓ A SU EXCUÑADA

"La otra hermana la rescato porque tiene una hija un poco más grande que las mías y tienen relación de primas. No tengo nada que decir de la otra hermana porque cuando puede me pide que las nenas vayan sin problema como este fin de semana”.

"Esta es igual a la madre, así que no me sorprende nada, yo les recomendaría que cierren el pico porque nunca sumó, no sabe ni qué les gusta, ni qué color, ni qué calza. Ni siquiera las conoce, ¿qué se hace la tía fatal por un fin de semana?”, afirmó Cinthia en el ciclo, muy enojada con una de las tías de sus nenas.

Antes de cerrar, muy picante, la acusó de haberle deseado la muerte tanto a ella como a sus hijas.

“Si estuviese preocupada por el mensaje para la madre, tengo que decir que en Intrusos les deseó la muerte a mis hijas y a mí, así que si fuese para la mamá estamos a mano”, concluyó Cinthia, muy enojada.