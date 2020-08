Matías Defederico y una profunda declaración de amor para Cinthia Fernández: "La voy a querer siempre"

Desde que Matías Defederico y Cinthia Fernández decidieron tomar caminos separados, la relación entre los padres de Bella, Charis y Francesca tuvo muchos cortocircuitos.

Pero los años pasaron y el presente los encuentra unidos por el bien de sus hijas. Así lo explicó a fondo Matías en un Instagram Live que realizó con Paparazzi.

“Hablamos todos los días, creo que estamos en el mejor momento desde que nos separamos. Ya van a hacer 3 años, es un proceso y maduración tanto de ella como mío. Es sanar heridas, rencores, muchas cosas e hijos de por medio. Tal vez alguno de los dos no estaba de acuerdo con la separación y eso no gustó”, aseguró Matías.

"Hoy tenemos un gran cariño y diálogo. No es que somos amigos, pero la quiero y voy a querer siempre" G-plus

Al hablar sobre cómo es la relación hoy con su ex, Matías le dedicó una profunda frase a Cinthia: “Hoy tenemos un gran cariño y diálogo. No es que somos amigos, pero la quiero y voy a querer siempre. Hoy nos mandamos mensajes por cuestión de las nenas y nos reímos. Le dije que me pone muy feliz que estemos así, me da paz interior saber que uno puede contar con el otro. Esto vale la pena y es lo mejor para nuestras hijas”.

“Yo sabía que en algún momento se iba a dar porque somos dos dos personas buenas que queremos lo mejor para nuestras hijas. Ya maduramos la separación y hoy estamos en un gran momento cómo ex. Y Cinthia también lo dijo, ni yo volvería con ella, ni ella volvería conmigo (…) Es por caminos separados. No veo un futuro juntos para nada. Por lo menos en lo personal… y creo que ella tampoco”, afirmó sobre la posibilidad de volver en un futuro con la panelista.