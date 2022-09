Matías Defederico expuso un mensaje de la mamá de Cinthia Fernández e ironizó sobre su ex: "Acá la jueza"

El conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por sus hijas, Charis, Bella y Francesca, sigue sumando capítulos.

En esta oportunidad, el futbolista expuso un mensaje que le mandó su exsuegra e ironizó al tildar a la panelista de Momento D de "jueza".

Cinthia se comunica con el padre de sus nenas mediante su madre. Por eso, la señora es quien le manda los mensajes vía WhatsApp.

MATÍAS DEFEDERICO EXPUSO EL MENSAJE DE LA MADRE DE CINTHIA FERNÁNDEZ

"Cinthia me puso esto: 'Independientemente de nuestra situación individual, hoy las nenas tenían actividades como cumpleaños, los cuales arreglé con otros papás que las van a retirar porque estaban todas divididas".

"Luego, las gemelas van a fútbol, además de la actividad de antes, que las lleva un papá al colegio, amigo mío. Hoy realmente, igual, estaban todas repartidas... Independientemente del problema que surgió ahora en la situación del régimen de visita planteada desde mi lado".

"Acá la jueza Fernández tomando decisiones, sigo sin ser notificado, mientras tanto no veo a mis hijas" G-plus

"Llamé al juzgado de familia para agilizar la situación y puedan ocuparse de las garantías de un no cruce, de un no daño, que no están dando la Justicia ni vos. Así que estiman que entre el miércoles o jueves lo van a resolver, así las nenas pueden continuar en paz con su vida. Por hoy, están todas organizadas... Si querés, llamá vos también para presionar y puedan auditar rápido. Así todo se retoma con normalidad", le mandó la madre de Cinthia a Matías vía WhatsApp.

Irónico, Matías le dedicó un picante mensaje a su ex.

"Acá la jueza Fernández tomando decisiones, sigo sin ser notificado, mientras tanto no veo a mis hijas", sentenció, enojado.

¿Qué dirá ella?