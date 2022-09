Matías Defederico explotó porque Cinthia Fernández le suspendió las visitas a sus hijas: "Te voy a sacar la careta de gran madre"

Lejos de conciliar una tregua, la relación de Matías Defederico y Cinthia Fernández parece no tener vuelta atrás. Ahora, después del nuevo escándalo que protagonizaron los padres de Charis, Bella y Francesca con denuncias y cruce de declaraciones incluidas, el exfutbolista hizo un fuertísimo descargo en las redes en las redes.

“(Cinthia) me suspendió el régimen de visita ahora porque se siente víctima. No estoy notificado de nada y así siempre, hace y deshace a su antojo”, comenzó diciendo Defederico en Instagram Stories donde, además, compartió una captura de su charla por WhatsApp con su exsuegra y madre de Cinthia, Johana.

“¡Estoy cansado de esta mujer que se la da de buena persona y es la única traba en la vida con mis hijas! No se puede vivir más así, no lo tolero más”, agregó, dejando en claro que piensa tomar cartas en el asunto.

“¡Y te voy a sacar la careta de gran madre!”, cerró, en un nuevo conflicto con su exesposa y esposa de sus pequeñas a quien denunció públicamente por impedirle ir a buscar a las nenas para pasar tiempo con ellas después del viaje a Punta Cana.

ASÍ FUE EL IDA Y VUELTA DE MATIAS DEFEDERICO Y SU EXSUEGRA, JOHANA, POR WHATSAPP QUE PUBLICÓ EN INSTAGRAM STORIES

Matías: -Hola Johana, bien día. Avisame a qué hora las busco a las nenas.

Johana: -Hola Matías. Dale, en un rato te aviso.

M: -(Una hora después) ???

J: -Matías, no te contesté porque no me contestó todavía la chica que está con las nenas.

M: -Pero avisale que voy a buscarlas ahora en un ratito.

J: -(Le reenvía un mensaje). Buenos días, Matías. Cinthia me manda esto. Lamentablemente, en el día de la fecha, vamos a proceder a suspender el régimen de visita. Dicha decisión ya fue notificada al Juzgado de Familia. Consideramos que ya no se puede vivir más así. Que tu papel como padre y hombre es nulo al permitir la agresión constante hacia la vida de las nenas y hacia mi vida como mamá de ellas. Levantarme y ver empapelado todos los portales con las absolutas mentiras (que decís).

