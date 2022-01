Matías Defederico, picante con Cinthia Fernández: "Nos separamos por los cuernos que ella me metió"

Las acusaciones que Cinthia Fernández (33) hizo en público contra Matías Defederico (32) reavivaron la polémica entre los padres de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca (6).

A cuatro años de la escandalosa separación, el futbolista retirado blanqueó su versión del motivo del divorcio: "Nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza".

El nombre real del artista apuntado es Franco Friguglietti (26), uno de los mimados en su momento por Flavio Mendoza.

CINTHIA FERNÁNDEZ SE ARREPINTIÓ DE NO HABERLE SIDO INFIEL A MATÍAS DEFEDERICO

A mediados de enero del año pasado, Cinthia Fernández bromeó cuando Ángel de Brito le preguntó si alguna vez había engañado a Matías Defederico. "No. Ojalá. Me habría encantado serle infiel".

"Yo hice creer que le fui infiel. No metí ningún cuerno, pero sí le hice creer a mi pareja. Pero porque él me había metido los cuernos y lo hice por vendetta", agregó.

En ese momento las angelitas le cuestionaron que no haya cometido ningún desliz, y ella aclaró: "Es que con eso tengo mucho látigo, soy muy culposa. Pero sí que se la hice parir, y no le voy a decir con quién para que siga pensando que le fui infiel".

Al final, cuando Ángel de Brito averiguó cómo hizo para convencer a su ex de que le había metido los cuernos, cuando en realidad no había cometido ninguna traición, Cinthia Fernández explicó que contó con la complicidad del supuesto tercero en discordia: "Me puse de acuerdo con la otra persona. En ese momento estaba odiada. Esto fue hace bastante".