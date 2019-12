Mati Napp explicó por qué dejó de seguir a Flor Vigna en Instagram: "No quería ver su día a día"

A dos días de la final del Súper Bailando, Mati Napp (31) decidió cortar por lo sano su relación con Flor Vigna (25), actriz con la que vivió un breve romance.

Concluido el certamen de Marcelo Tinelli, el coach dejó de seguir a Flor en Instagram. Ella aún lo tiene dentro de su reducido grupo de "seguidos" en la red social.

"A Flor la dejé de seguir porque sentí que era lo mejor, no quería estar viendo el día a día de lo que hace ella. Se lo aclaré igual". G-plus

Como era de esperar, su acción 2.0 no pasó inadvertida. Ángel de Brito le preguntó por el tema en Los Ángeles de la Mañana y él la fundamentó. "Sí, la dejé de seguir porque realmente sentí que era lo mejor, no quería estar viendo el día a día de lo que hace ella. Se lo aclaré igual. No es que quedó todo mal con Flor, quedó todo perfecto. Le dije 'te voy a dejar de seguir por un mes, por lo menos, para cortar un poco el vínculo que tenemos'. No me siento inmaduro por dejar de seguir a alguien, todo lo contrario, es mi forma de ser. Está todo bien con ella", argumentó Napp, dejando en claro que entre ellos el vínculo concluyó armoniosamente.