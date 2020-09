Maru Botana viajó a Francia a reencontrarse con su hijo mayor, tras ocho meses separados

En plena pandemia, Maru Botana y sus hijos aterrizaron en un pueblito de Francia, Europa, para reencontrarse con Agustín. El joven se había instalado allí hace ochos meses, experimentando un intercambio cultural, y por el avance del coronavirus recién ahora su familia pudo viajar para reencontrarse con él.

Laura Ubfal replicó en su cuenta de Instagram una foto que muestra a Maru junto a sus nenes y a su hijo mayor en Europa. "Gracias por recibirnos con tanto cariño", había expresado la cocinera junto a la tierna postal.

Antes de viajar, Maru había compartido una foto con Agus y le había dedicado un amoroso mensaje haciendo hincapié en cuánto lo extrañaba.

"Ya pasaron muchos meses y más allá de la velocidad con la que este año pasó no dejo de pensarte todos los días. En cuenta regresiva, me siento más cerca y con ganas de abrazarte fuertísimo. Si bien el día que te fuiste sentí que no iba a aguantar hoy, después de 8 meses, gracias a tu conexión natural y a tu amor los meses volaron", había expresado antes de verlo.

¡Reencuentro feliz!