Maru Botana habló de cómo sus hijos sufren por las críticas que le hacen: "Van caminando y les dicen cosas"

Una serie de polémicas pusieron a Maru Botana en el ojo público de la tormenta. Invitada a Debo decir, la cocinera aseguró que lo que más le molesta es ver a sus hijos sufriendo por las críticas que le hacen.

“Tengo los chicos grandes, familia. Cuando te afecta a vos, no es nada pero cuando ya empieza a afectar a los demás…”, empezó diciendo, en el ciclo de Luis Novaresio.

Así la conductora se refirió a los cuestionamientos que recibió por una receta de macarons que hizo en una transmisión en vivo. “El otro día me pasó. No quiero hablar mal de nadie, pero me pasó un caso específicamente de una receta. Les tuve que explicar que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice mal algo, ¿entendes?”, aseveró.

"Tengo una hija de 16 y me dijo que se enojó con uno porque ‘dijo de vos esto y aquello’ cuando fue lo del hotel. Y la rubia le dijo ‘¡de mi mamá no hablás mal!’ y me encantó". G-plus

“Le tuve que decir a Agus, ‘sabés, gordo, que si a esta altura de mi vida tengo que bajarme a explicar una receta la verdad que hice todo mal’”, señaló la cocinera, sobre las preguntas que le hizo uno de sus hijos.

“Es difícil explicarle toda la trayectoria que tenés y a veces los chicos, con esto de las redes, viven el hoy, el insulto. Pensá que él lo debe recibir”, se lamentó.

Incluso se refirió a cómo la afectó a una de sus hijas la polémica por su vuelta al país con su familia. “Tengo una hija de 16 y me dijo que se enojó con uno porque ‘dijo de vos esto y aquello’ cuando fue lo del hotel. Y la rubia le dijo ‘¡de mi mamá no hablás mal!’ y me encantó, pero ya les pasa eso. Van caminando y les dicen cosas”, aseveró.