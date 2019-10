Maru Botana develó en qué gasta muchísimo dinero: "Bernie me dice que estoy loca"

Aunque Maru Botana comparte parte de su día a día en las redes sociales, no suele hablar de sus preferencias personales. Pero en diálogo con Modo Sábado, conducido por Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek por Nacional AM 870, se soltó y contó un poquito más de cómo es fuera del aire.

La chef y conductora aclaró que no suele comprar cosas para ella, ¿pero en qué gasta muchísimo dinero? "En viajes. Bernie (su pareja) me dice que estoy loca. ¡Pero no me importa nada!", confesó.

Y aclaró que sería imposible gastar poco dinero al viajar en familia, ¡son un clan numeroso! "Somos nueve, la plata se te vuela... Son mis gustos salados. Yo no me compro cartera ni nada, ando en alpargatas y jean que usaba a los 15 años", remarcó.

Antes de cerrar, Maru develó que, al igual que en los viajes, en su hogar la pasa bomba con sus hijos: Agustín (19), Lucía (17), Matías (15), Sofía (13), Santiago (12), Juan Ignacio (9) y María Inés (6). "Soy la promotora del 'quilombo' en mi casa, me re divierte", concluyó divertida.