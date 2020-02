Martita Fort denunció que un hombre la acosó por Instagram: "¿Qué pasa por la cabeza de esos tipos?"

En este último tiempo, Martita Fort (15), la hija de Ricardo, alzó su voz y expresó su opinión sobre diversos temas. Especialmente, de los que se ocupa el feminismo. Y ahora, que un hombre le mandó la foto de su miembro a través de Instagram, hizo un fuerte descargo.

"La semana pasada me llegó la foto de los genitales de un tipo que, obvio, no sigo ni hablo. Hice la denuncia en Instagram pero me respondieron que no iba en contra de las normas de la plataforma", explicó a través de la red social. Además, compartió el perfil del hombre para que todos sepan quién es y estén atentos.

Lejos de dejar el tema ahí, la joven reflexionó al respecto e hizo un contundente descargo. "¿Qué pasa por la cabeza de esos tipos que envían este tipo de imágenes? No solo a mí, incluso chicxs menores que me respondieron contándome que también les había pasado. Que la primera vez que vieron genitales en su vida fue por una foto de Instagram”, escribió.

Y siguió: "¿No deberíamos tener el derecho de decidir cuándo y con quién? Es hora de que entiendan que no nos atraen esas fotos. Es una forma de forzarnos a algo que no queremos ni pedimos. Aplica a todos los tipos mayores que mandan mensajes desubicados. Y son un montón".

Antes de cerrar, remarcó que cada uno puede hacer lo que desee siempre y cuando no lastime a otro. "Soy una gran defensora de que todos hagan lo que quieran para ser más felices mientras no afecten la vida de otro. Mi granito de arena desde esta cuenta será escracharlos con nombre y apellido para evitar que jodan a alguien más", cerró, indignda.

