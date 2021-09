Martita Fort cambió radicalmente su look tras regresar de Miami: "Por octava vez en el año"

Ni bien regreso a la Argentina tras su estadía en familia en Miami, Estados Unidos, Martita Fort paso por su peluquería de confianza y ¡por octava vez en el año! se animó a un radical cambio de imagen que lució con alegría.

Martita mantuvo el color de su cabello, rubio, pero estaba cansada de tenerlo por la altura de los hombros. Por eso, se animó a unas extensiones larguísimas y ahora luce una melena súper tupida pasando su busto. Además, cambió la tonalidad de su color.

"Le puse cuatro cortinas de pelo, de extensiones. Son cortinas de rubio natural para el personaje que va hacer para la serie del padre. Así que hicimos todo un desgaste con un tono más frío porque ella lo traía cálido”, expresó su estilista, Cristan Rey, en diálogo con la revista Paparazzi.

Muy contenta por el resultado, Marita contó que le encanta renovar su cabello aunque reconoce que de tanto cambiarse el look se le estropeó.

"Vuelve Martita con otro cambio de look. Por octava vez en el año... Mi pelo lo tengo bastante muerto. Para la serie que voy a grabar me pedían extensiones fijas y largas como para que el cabello me llegara hasta la cola. Y la verdad es que hace mil que estoy tratando de tener el pelo largo, desde el 2017. El tema es que me crece más porque me lo vivo tocando, lo vivo matando y el pelo se va debilitando... No crece”, cerró mientras lucía su nueva onda.