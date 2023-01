Martina de Gran Hermano se peleó con Juan y lo destrozó en vivo: "Me quemó la cabeza"

La segunda eliminada de Gran Hermano 2022, Martina Stewart Usher, contó sin filtros que se peleó con su compañero Juan Reverdito tras ir juntos a un evento a Punta del Este. Y lo destrozó.

"Con Juan fuimos a Uruguay y él salió a decir que lo estafaron. Salgo a desmentirlo porque para mí no pasó eso. La gente de Uruguay nos trató re bien”, dijo la joven en A la Barbarossa.

Y continuó: "No llevó ni 10 dólares, ni para comprarse un jugo, y estuvo una semana. ¿Vos ahí pensás que te estafaron? No. Y el salió a decir que lo estafaron cuando le bancaron hasta el licuado que se tomó en la playa".

Enojada con su excompañero de Gran Hermano, Martina continuó dando detalles de la pelea: "Nosotros fuimos a la Cena de los Famosos. Es a beneficio. Había gente que quería que le paguen...”.

“Además, teníamos presencias en canales de allá. Juan, como no lo pasaron a buscar en un auto para él solo y pusieron una combi, no quiso ir. Yo quería ir, entonces, me empezó a hablar mal. Yo fui", agregó Martina.

En ese marco, la joven fue por más: "Juan me mandaba mensajes. Me decía 'si yo no voy, vos no podés ir'. Me quemaba el coco".

"Lo que hizo Juan no me sorprende. Lo que ustedes vieron adentro de la casa, yo lo vi afuera. Me quemó la cabeza", finalizó Martina Stewart Usher, indignada con Juan Reverdito.

MARTINA DE GRAN HERMANO FUE AGREDIDA CUANDO ESTABA DANDO UNA NOTA EN LA CALLE

A mediados de noviembre, Martina Stewart Usher reveló cómo se sintió en su corto paso por Gran Hermano 2022 y pasó un mal momento mientras hacía una nota para Intrusos.

"¡Maltratadora!", gritó una chica, mientras pasaba delante de cámara en su bicicleta.

"La gente no me saca por mi juego de adentro, sino por toda la repercusión que generé afuera. Mirá, la mujer sigue sin entender que no, pero bueno…", se defendió la exhermanita, algo incómoda por el episodio que le tocó vivir en la vía pública y con una cámara encendida.