Martina de Gran Hermano aclaró el rumor de trío con su novio: "Ella subió para eso"

La viralización de un video de Martina de Gran Hermano 2022 durmiendo abrazada a su novio, registrado por otra mujer, desataron las especulaciones de que habría realizado un trío sexual con quien registró las imágenes mientras se cubría el cuerpo con una toalla, como si acabara terminar de bañarse.

"¡¿Cómo voy a hacer un trío con lo cerrada que soy?!", descartó Martina Stewart Usher en diálogo con Desayuno Americano.

Entonces, Pamela David lanzó una pregunta letal: "¿Puede ser que hayas estado alcoholizada al punto que no te acuerdes?".

Tras un instante de asombro, la profesora de gimnasia aclaró la situación previa junto a Uriel de Martini, su pareja y negó todo: "Es que nosotros no estábamos con ella".

Así fue que admitió que todo le dio "mucho asco" y recriminó la mala fe de la morocha: "Subió para hacer eso".

"Es un video armado por la chica. (…) Esta piba lo hace adrede y para filtrarlo", enfatizó Martina Stewart Usher furiosa con Laura Puchetti, quien habría intentado exponerla.

QUIÉN ES LA MUJER DEL SUPUESTO TRÍO CON MARTINA DE GRAN HERMANO 2022 Y SU NOVIO

Todo sucedió en la víspera del feriado, cuando Martina de Gran Hermano 2022 fue anfitriona en su hogar de un asado del que participó Kennys Palacios, y donde se coló Laura Puchetti.

"A veces vienen canjes a casa, esta vez lo trajo la dueña, me dio cosa porque era re tarde y le dije que pase porque venía de re lejos a tomar algo", explicó en referencia a la promotora de una empresa de ropa deportiva.

"Cuando estoy cansada, o me chupo en casa, me voy a dormir y mis amigos saben que se van cierran la casa, que los perros no se pueden ir", justificó.

Al final, Martina de Gran Hermano 2022 blanqueó su actitud: "Hice eso porque eran todo de confianza, me chupé, me fui a dormir y al otro día vi ese video".