Martín Salwe y la jugada propuesta a Emily Lucius en El Hotel de los Famosos: "¿Querés ser mi novia acá?"

A poco de mostrarse muy triste por la partida de Silvina Luna de El Hotel de los Famosos -tras haber mantenido un breve romance- Martín Salwe se mostró muy cómplice con Emily Lucius, la nueva palpitante del programa de eltrece.

Y luego de mantener un pícaro ida y vuelta con la joven, el locutor no dudó en agarrar la mano de la hermana de Belu Lucius y hacerle una inesperada propuesta frente al resto de sus compañeros: “¿Querés ser mi novia acá en el hotel?”.

Sin esperarse esa pregunta, Emily respondió sin vueltas: “Pará, te conozco hace tres días, bebé”, atinó a decir, sin cerrar la puerta a la posibilidad de seguir conociendo a Salwe.

Martín Salwe: "Emily, ¿querés ser mi novia acá en el hotel?". G-plus

“Yo no es que soy complicada el mercado está complicado. Yo sí quiero una pareja, un compañero. Eso me encanta y me divierte”, cerró Lucius al dar detalles de su personalidad.

Emily Luciues: "Pará, te conozco hace tres días, bebé". G-plus

Emily Lucius y Martín Salwe, cada vez más cerca…