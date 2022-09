Martín Salwe habló sincero de su relación con Emily Lucius: "Estoy mega contento, lo que sí nos falta todavía es el plan familiar"

Silvina Luna y Emily Lucius, con la que continúa en una relación. El paso de Martín Salwe por El Hotel de los Famosos no pasó desapercibido. Además de sus estrategias y actitudes como participante, el locutor también se hizo notar por sus romances con, con la que continúa en una relación.

En el marco de Un Sol para los Chicos, Salwe habló en exclusiva con con Ciudad sobre su presente y también hizo un interesante balance sobre su participación en el reality.

-¿Cómo analizás lo que fue El Hotel de los Famosos?

-Ya pasó un tiempito, la final fue una gran final, un gran certamen, un gran reality. Quedaron muchas cosas positivas, algunas negativas pero el balance es positivo.

-¿Cuáles son esas cuestiones positivas y cuáles son las negativas?

-Cosas positivas: me conoce mucha más gente, aprendí cosas de mí que no conocía estando encerrado. Y negativas: quizás empezar a lidiar con esto de los haters en redes sociales, pero igual es algo muy chiquito, efímero. La verdad está en la calle y por suerte ahí siempre todos tienen la mejor. Creo que lo bueno del Hotel es que dejó fanáticos y cuando sucede eso está bueno.

-¿Cómo fue tu experiencia con respecto a tus relaciones con Silvina y Emily dentro de El Hotel?

-Con Silvina fue más corto y ahora con Emily fue el comienzo de una relación que siguió afuera, ya en la realidad, estoy mega contento.

-En el caso de ustedes, la relación comenzó conviviendo, lo cual quizás es el paso siguiente en muchos otros vínculos de pareja. ¿Cómo lo vivís vos ahora desde "afuera"?

-Es verdad. Nosotros arrancamos encerrados, conviviendo cuando en lo convencional quizás pasa mucho tiempo hasta que das ese paso. Hay que acostumbrarse a esas reglas, a tener una pareja así, en ese "universo paralelo" y después en la realidad acostumbrarse a vivirla. Es al revés, es complicado. Vas viendo. Estamos en ese proceso, en conocernos, en hacer planes distintos. Estamos en la etapa del "no hotel", la calle.

-¿Cómo es tu relación con la familia de Emily?

-Nos falta todavía el plan familiar. Ella tiene una relación muy fuerte con la familia. A Belén la conozco mucho, con los padres tuve solo un pequeño encuentro. Nos faltan las presentaciones formales de las familias.

-¿Sentís que te quedaron pendientes charlas con Majo Martino y Silvina?

-Sí, pero también escuché cosas que no me gustaron, pero bueno, el tiempo acomoda todo. Pasó poco. El 25 de julio terminó el hotel y es poco. Si no es ahora, charlaremos más adelante.

-¿Con Locho Loccisano volviste a charlar?

-Hablé después del hotel por WhatsApp y no mucho más.

-¿Cómo te imaginás tu futuro ahora?

-Me veo siempre relacionado a la tele y a los medios. Este último proyecto fue muy bueno, ojalá llegue otro superador y que dé que hablar.