Martín Salwe habló de su romance con Emily Lucius: "Una cosa es en el reality y otra es afuera"

En diálogo con Intrusos, Martín Salwe habló de su romance con Emily Lucius después de su salida de El Hotel de los Famosos, donde se conocieron e iniciaron una relación amorosa.

“¿Qué pasa con Emily, estás enamorado, van a seguir o no? Porque ella dijo que están conociéndose afuera”, le comentó Marcela Tauro y el locutor le respondió en broma: “Yo copio y pego, nos estamos conociendo…”.

“No, te respondo enserio, estamos re bien, nos estamos viendo, obviamente de a poco todo; una cosa es conocerse en el reality y otra es afuera”, dijo entonces el exparticipante del programa de eltrece.

Al final, dejó en claro que su relación con la hermana de Belu Lucius sigue fuera del programa: “Encima es como que recién ahora tengo el verdadero post reality, así que nada, nos estamos viendo obviamente y seguimos bien por ahora”.

QUÉ DIJO EMILY LUCIUS DE SU RELACIÓN CON MARTÍN SALWE POST REALITY SHOW

Emily Lucius contó cómo sigue su relación amorosa con Martín Salwe después de El Hotel de los Famosos en una entrevista radial con Agarrate Catalina.

“Dentro del reality surgió una celebración del amor a modo casamiento que fue un montón. Nos seguimos conociendo, me gusta mucho y me divierte”, dijo la influencer.

Al final, respondió si está enamorada o no del locutor: “Es muy fuerte la palabra enamorada porque sufrí mucho por amor y por eso me prometí no volver a sufrir”.