Martín Salwe contó cómo fue el reencuentro con Emily Lucius: le costó adaptarse pero ya conoció a los padres

Tras concluir las grabaciones de El hotel de los famosos, Martín Salwe tuvo que permanecer aislado por varias semanas hasta que se transmitió la final, debido a que sacó el segundo puesto en el reality, y en ese período se produjo su reencuentro con Emily Lucius.

En diálogo con Mitre Live, el ex locutor de LaFlia habló sobre cómo prosigue su relación con su excompañera del reality de eltrece y brindó jugosos detalles sobre la primera salida que compartieron en medio de los ataque que siguen recibiendo en las redes sociales.

Cuando Juan Etchegoyen le preguntó si se está enamorando de la influencer, pese a que llevan entre dos y tres meses de relación, Salwe lo calificó de “picante”. “La palabra enamoramiento es un montón, yo estuve de novio y todo pero no sé si estuve enamorado. Con Emily vamos de a poco y nos vamos conociendo mucho más”, señaló.

Más sobre este tema Martín Salwe habló de su romance con Emily Lucius: "Una cosa es en el reality y otra es afuera"

MARTÍN SALWE HABLÓ SOBRE LA RELACIÓN QUE MANTIENE CON EMILY LUCIUS

Tras explicar que se ven “un poco más con Emily”, Salwe aseguró que “van despacio”, y contó cómo fue su primera cita, que ocurrió al día siguiente de salir del hotel. “Ella no fue a la final y quería ver como estaba, sabía que estaba mal, me encontré con una Emily preocupada porque lo que sucedía era un ataque sistemático contra su fuente de laburo”, recordó.

Salwe aseguró que todo lo que vivía Emily en sus redes “se le reflejaba en su cara” aunque se mostró confiado en que “todo pasa rápido” y que “el mientras tanto es duro y a ella le costó”. “En la primera cita comimos y nada más, nos costó adaptarnos en la primera semana por todo lo que sucedía en las redes sociales”, recordó.

“Estábamos anímicamente raros, pasaron un par de días, me encontré con la misma Emily de adentro del reality, vamos de a poco, no formalizo nada ni pongo título, soy fiel al concepto del todo fluye, si tiene que ser será y si no, no será. Hablé de la relación con Belu también y nos apoyábamos mutuamente. Era angustiante todo lo que pasó”, planteó.

Más sobre este tema Martín Salwe respondió contundente por qué no participaría de El Hotel de los Famosos 2

“No podíamos hablar con los medios. A los padres de Emily los conocí en un asado de la familia y hablé un rato con ellos, (…) no fue una charla profunda, pero la mejor”, cerró el locutor.