Martín Salwe adoptó dos perros y Fabián Medina Flores lo felicitó: "Ahora va a poder festejar el Día del Amigo"

La participación de Martín Salwe en El hotel de los famosos no solo le dejó un sabor amargo por no haber podido ganar la final frente a Alex Caniggia, sino también por todos los enemigos que hizo entre los ex participantes y los seguidores del ciclo, y Fabián Medina Flores ironizó al respecto.

En La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) mostraron la inauguración del primer cine “pet friendly” en el partido Escobar y entre los asistentes estaba Martín Salwe, que habló sobre su experiencia con los amigos de cuatro patas.

“Las mascotas son algo muy importante. Quizá la gente no le da importancia hasta que ven una fotito, les da pena y se preocupan. Yo tuve la oportunidad de adoptar a dos perritos, que los tengo conmigo, y para mí es un mundo porque son hijos, hermanos o amigos”, explicó.

Más sobre este tema Martín Salwe contó cómo fue el reencuentro con Emily Lucius: le costó adaptarse pero ya conoció a los padres

MEDINA FLORES, MUY IRÓNICO CON MARTÍN SALWE AL ENTERARSE QUE ADOPTÓ DOS PERROS

Al enterarse de que el cronista quería que muestre su look “total black”, el ex locutor de ShowMatch se resistió alegando: “A mí me odian ahí, Fabián Medina Flores, me matan siempre”, aunque prometió que si le daban un “7” iba a ir a buscar y a besar a Kate Rodríguez.

A la hora de calificar el outfit de Salwe, Cabak recalcó que las principales críticas que le hicieron durante su estadía en El hotel de los famosos era que estaba siempre vestido “de deportes”, y Matilda agregó que le gusta “lo ‘extra fit’” y que está “terriblemente pasado de moda”, antes de que Medina Flores emita su veredicto.

“Primero: felicitaciones porque dice que rescató dos perros y está bueno porque el año que viene, cuando sea el Día del amigo ya tiene la mejor compañía, que es la de un perro porque es un amor incondicional que te dura siempre y parece que por ahora es el único que tiene”, dijo el columnista, que se puso de acuerdo con el resto del plantel para darle un “7” al locutor y verlo así tocar el timbre de la casa de Kate, su gran enemiga en el reality.