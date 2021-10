Martín Bossi y Sabrina Carballo estarían viviendo un romance: "Los vieron mucho por Belgrano tomando cervecita"

Martín Bossi y Sabrina Carballo estarían saliendo desde hace un tiempo. Así lo informaron en Los Ángeles de la Mañana, donde Maite Peñoñori reveló que el cómico y la actriz fueron vistos en reiteradas oportunidades juntos y dio detalles de la relación.

“Martín Bossi y Sabrina Carballo están saliendo, los vieron mucho por Belgrano tomando cervecita y demás”, contó la panelista de la emisión de eltrece acerca de la nueva pareja.

Luego, la angelita detalló qué sucedió cuando el humorista se dio cuenta que lo querían fotografiar: “Bossi se pone como loco cuando ve alguien que le quiere sacar una foto con el celular”.

"Viene hace mucho esta relación pero siempre así de manera informal, libre. Los vieron mucho por Belgrano tomando cervecita". G-plus

Maite detalló lo que le dijo su fuente al respecto. “La persona me lo contó y me dijo ‘no sabés cómo se empezó a esconder cuando me vio el celular'; se estuvo quedando en la casa de ella”, continuó.

Más sobre este tema La pregunta al hueso de Cinthia Fernández a Martin Bossi: "¿Por qué no blanqueás a tus novias?"

Finalmente, Peñoñori confirmó que Bossi y Carballo llevan un tiempo juntos: “A mí me cuentan que viene hace mucho esta relación pero siempre así de manera informal, libre, como diría la China (Suárez)”.