Martín Baclini y la posibilidad de reconciliarse con Cinthia Fernández: "Cuando termine el Bailando, vamos a ver si nos extrañamos"

Mientras sigue viva la posibilidad de una reconciliación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini, el empresario reconoció que la decisión final la sabrán una vez que termine el Súper Bailando.

Ocurre que la expareja sigue manteniendo vínculo mientras continúa participando del certamen de baile. Sin embargo, indagado por sus deseos de retomar el noviazgo, Baclini se sinceró en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): "Claro que hay posibilidad de una reconciliación con Cinthia, porque no pasó nada que haya sido desilusionado a alguna de las partes. Nunca nos pasó eso. Fue un desgaste lógico de toda esta vorágine que uno está viviendo. Creo que es un momento y después nosotros tendremos el tiempo para ver hacia adentro y ver realmente qué es lo que más feliz nos hace".

Luego, Martín se refirió a la noche que pasaron juntos en su casa hace pocos días: "Hacía dos o tres meses que ella no quería. Lo que pasa es que cuando terminamos 2 ó 3 de la mañana de ensayar, siempre le digo 'Cin, estás siempre invitada a dormir' porque tiene una hora y media de viaje a Escobar y a veces duerme en una estación de servicio. Es un montón, yo me quedo pensando 'Dios mío, que llegue' porque me sentiría culpable si pasa algo. Entonces dormimos juntos y todo bien".

Tras escucharlo, Clarita Douradinha -cronista del ciclo- quiso saber más sobre los sentimientos del entrevistado: "¿Vos estás confundido o tenés muy en claro lo que querés y lo que no querés?", preguntó.

"Hoy estamos tan a mil que no tenemos tiempo ni para tomar un helado, ni para caminar juntos de la mano. Es todo muy rápido. Seguramente, cuando termine el Bailando y no tengamos que ensayar, vamos a ver si nos extrañamos. Eso va a ser muy importante. Hoy sabemos que nos vemos todos los días, que almorzamos. Pero, la realidad se va a saber cuando sea más real todo", cerró el participante.

