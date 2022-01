Marley contó la experiencia paranormal de Mirko con su papá, que murió hace 18 años: "Hola, abuelo"

El relato de Marley (51) sobre la comunicación que tuvo su hijo Mirko (4) con su padre, Jack, quien falleció en 2004, le puso la piel de gallina a Florencia Peña.

"Mirko vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años y me preguntó quién era. Le dije que era mi papá, y cuando lo voy a dormir, me dice que cuando cierra los ojos ve angelitos. 'Y lo veo a tu papá'. Me dejó helado", reveló Marley en un fragmento del reality que hizo junto a su hijo.

"Y a la semana me lo volvió a decir. 'Acabo de ver a tu papá', me dijo. Lo juro. Yo me quedé flasheado", continuó el conductor en Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo, e hizo estremecer a Flor Peña.

LA CHARLA DE MIRKO CON SU ABUELO, QUIEN MURIÓ EN 2004

Luego, Marley contó el escalofriante momento en que Mirko aseguró haber hablado con su abuelo Jack, quien había fallecido 14 años antes de su nacimiento.

"Estábamos en la casa de mi mamá, y Mirko empieza a hablar por teléfono y dice 'hola, abuelo'. Le pregunté que con quien hablaba, si con el abuelo, y me dijo que sí", explicó Marley.

"Entonces, le pregunté que dónde estaba el abuelo y me señaló 'ahí'. El sillón en donde se sentaba en la casa de mi mamá, como que estaba ahí en ese momento", cerró Marley.