Marixa Balli cargó contra Carmen Barbieri y habló de la posibilidad de reconciliarse: "¡Me tiene las lolas al plato!"

En una extensa entrevista con Intrusos habló Carmen Barbieri, entre otros temas, de su enfrentamiento histórico con Marixa Balli por llamarla “mufa” hace más de dos décadas. Como era de esperarse, no tardó que llegue la respuesta de la “angelita”.

La conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) aseguró que le había pedido perdón muchas veces. "Marixa está enojada conmigo hace 30 años por una cosa que yo le pedí disculpas varias veces”, dijo.

“Antes no existían los teléfonos y leí al aire un mensaje del público, cuando iba por la mitad, leo la palabra 'mufa'. Esa palabra en mi casa estaba prohibida. Dije 'esto no lo puedo decir'. Ya lo había dicho. Le pedí disculpas y para ella son falsas. No es así", aseveró. Sin embargo, la exvedette no le creyó.

MARIXA BALLI NO DESCARTÓ RECONCILIARSE CON CARMEN BARBIERI

Al escuchar sus declaraciones, Marixa no anduvo con vueltas. "Seguramente le duele, pero realmente tengo las lolas al plato porque insiste y sigue. Porque ella disfruta hacerme conch..., disfruta de ese momento. Lo que ella no sabe es que a mí todo ya me chupa un huevo", lanzó.

"Me chupa un huevo todo, estoy sin filtro absoluto y me hago cargo de todo. ¿Me quiere decir 'mufa'? Bueno, que baile La Cachaca tocándose las dos tetas porque no me importa. Soy una mina tan segura”, arrancó, picantísima.

“Sé cómo me va. Tengo una forma de ser y una personalidad que por más de ella vuelva a decir 'ay, yo no sabía y no quería leer eso al aire'. Cuando vos querés respetar y sabés que algo puede ser muy dañino, no lo hacés, te callás", disparó la panelista.

La sorpresa llegó cuando Ángel de Brito le consultó a la empresaria textil si podría aceptar las disculpas de Carmen, no cerró la puerta. "Lo puedo hablar así como en su momento lo hablé con Rial. Yo no soy quien para perdonar o no. A mí me gusta la gente de frente, no necesito que sea televisado”, aseveró.

“Creo que sus disculpas son de compromiso. A mí me haría bien que se haga cargo de la cagada que se mandó porque no solo me hizo sentir mal, sino que arruinó gran parte de mi vida. Fuiste una jodida y los sabías", concluyó.

